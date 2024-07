Addio a Shannen Doherty Brenda per sempre e per tutti | attrice e icona che ha raccontato e combattuto gli Anni ’90

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una tempra forte. La tenacia. E generose dosi di speranza e, a intermittenza, perfino di ottimismo. Finanche più cure, nuovi protocolli per cercare di contenere il tumore che aveva stravolto la sua vita dal giorno della prima diagnosi, nel 2015, purtroppo non sono bastati.non ce l’ha fatta, nonostante tanto coraggio e una immarcescibile determinazione.La star di Beverly Hils 90210 si è spenta sabato, come si dice in queste circostanze che inducono alla sintesi giornalistica, dopo avera lungo contro un male spietato, a cui alla fine ha dovuto cedere. Il suo spirito di donna combattiva, coraggiosa e irreversibilmente controcorrente, restano comunque impressi a caratteri di fuoco. Soprattutto nel personaggio da lei portato al successo nella mitica serieNovanta: quello diWalsh che, a dispetto del cliché modaiolo in voga all’epoca (e forse non solo), delle biondine californiane che arrivano in spider al liceo di Los Angeles, indossava una disarmante personalità coperta sotto camicioni a scacchi a corredo di uno sguardo magnetico difficile da evitare.