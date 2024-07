A Cristian Calzuola e Lorena Piastra il primo posto Il podio del ’Valsorda Trail-Memorial Antonio Fabi’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) GUALDO TADINO Atletica Taino in festa per la vittoria dinella quarta edizione del “Valsorda“- secondoFabi. L’atleta gualdese ieri mattina ha dominato la gara di 20 km (d+900), chiudendo in 01:41:57 (media 05:05 min/km), con un distacco di quasi sette minuti sul secondo classificato Emanuele Gaggiotti, seguito dao Fecchi, entrambi della Gubbio Runners. Tra le donne primadella Tx Fitness con 02:14:17 (media 06:42), seguita da Giovanna D’Agostini della AtinaRunning e da Elisa Boncompagni della Free Runners San Giustino. I due vincitori sono stati premiati dai familiari del compiantoFabi, tra i promotori di questa gara, con due bellissimi piatti in ceramica artistica a riflesso, oro e rubino della tradizione gualdese.