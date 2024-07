Via libera al fotovoltaico Il Tar dice sì all’impianto in località Chiesaccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Villafranca (Massa Carrara), 14 luglio 2024 – “L’amministrazione comunale di Villafranca continua a fare danni, a impedire lo sviluppo del territorio e a fare spese inutili, infatti è in dissesto finanziario certificato dalla Corte dei Conti". L’exploit dell’ex sindaco Lucio Barani arriva all’indomani del consiglio comunale in cui l’attuale sindaco Filippo Bellesi ha annunciato di impugnare il ricorso che sarà depositato entro giovedì contro la recente pronuncia della sezione regionale della Corte dei Conti. "La sentenza – dichiara Bellesi – cristallizza uno step intermedio di valutazione che non tiene conto del 2023 e del decisivo miglioramento nella situazione finanziaria dell’ente". Con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato all’atto del suo primo insediamento nel 2015, l’amministrazione Bellesi si faceva carico di una pesante situazione di pre-dissesto, impegnandosi in una stringente programmazione di risanamento da completare entro il 2025 per un bisogno finanziario di circa 5 milioni di euro.