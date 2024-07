Trovi le piume sulle uova del supermercato? C’è un motivo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024) È stato svelato ilper cui all’interno delle scatole dicomprate alsi trovano ogni tanto delledi gallina A tutti sarà capitato almeno una volta di andare a comprare leale, dopo averle aperte a casa, di aver trovato attaccata su una di queste una piuma di gallina. Un evento tutt’altro che raro, che non arreca nessun fastidio e che in qualche modo può valere come conferma che quelle provengano realmente dall’animale. Tra le molteplici teorie emerse negli anni, c’era anche quella che ragionava sull’ipotesi che fosse una trovata di marketing per invogliare a comprarle. Una versione smentita dalla direttrice di Proefbedrijf Pluimveehouderij, Ine Kempen, la quale ha spiegato che: Spiegato perché nelledelci sono ledi gallina (Pixabay) – Notizie.