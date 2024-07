Sull’ex statale 412 della Val Tidone operai della manutenzione del verde in strada senza protezione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Opera (Milano), 14 luglio 2024 - Stavano lavorando lungo l'ex412Vale sullo svincolo che porta alla provinciale 28 Vigentinaalcunaalcun cartello che segnalasse i lavori in corso. Si tratta deglidi un'azienda che ha in appalto, da Città Metropolitana, i lavori per ladellungo le strade del Sud Milano. Un'azienda che non ha attivato tutte quelle procedure previste per mettere in sicurezza i lavoratori e anche gli automobilisti in transito. La denuncia arriva dal consigliere di città metropolitana Ettore FuscoLega che parla di caporalato: "Impensabile lasciare dei lavoratori in balia delle autoalcuna. Ogni giorno leggiamo di morti sul lavoro e questi ragazzi rischiano la vita.