Quando si gioca il tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024? Date dal 1 turno alla finale numero di partecipanti italiani qualificati

(Di domenica 14 luglio 2024) Nel complesso 41 Paesi saranno rappresentate nei cinque tabelloni deldi, con 184tori che si sonoin tutto nei cinque eventi previsti (singolo e doppio maschile e femminile e doppio misto). Nei tornei di singolare vi saranno al massimo quattrotori per genere dello stesso Paese. Le Nazioni potevano anche nominare fino a due coppie nei doppi maschile e femminile, con un massimo di 6tori per genere per Paese in totale. Le iscrizioni per il doppio misto, con 16 coppie, verranno determinate mercoledì 24 luglio. L’Italia ha qualificato 7 singolaristi su un massimo di 8, quattro nel torneo maschile e tre in quello femminile, mentre avrà al via due coppie sia nel doppio maschile che in quello femminile.