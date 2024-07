Precipitano in Val Ferret | due alpinisti morti nel massiccio del Monte Bianco Salvo un terzo compagno di cordata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Incidente sulGreuvetta neldel: duesonodopo essere precipitati in Val, nel comune di Courmayeur. Undi, rimasto in parete, è riuscito a dare l’allarme ed è stato recuperato a 3500 metri di altezza dall’elicottero del Soccorso alpino valdostano. I corpi degli altri due compagni di scalata sono stati recuperati senza vita. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari della guardia di finanza di Entreves. La dinamica dell’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, è ancora da accertare: secondo una prima ricostruzione un ancoraggio ha ceduto. Come riporta la Stampa dopo il distacco i duesarebbero precipitati per 200 metri mentre il superstite è riuscito a rimanere ancorato perché la corda a cui era legato agli altri due si è rotta.