Movida selvaggia a Roma boom di illeciti alla guida e locali ‘irregolari’ | pioggia di multe

(Di domenica 14 luglio 2024): più di 500 controlli neida parte della Polizia Locale diCapitale nel fine settimana. Verifiche anche su strada: rilevate 400 condotte irregolari. Il bilancio delle attività. I controlli della Polizia Locale – (ilcorrieredellacitta.com)Nel solo fine settimana sono stati circa 500 i controlli eseguiti dPolizia Locale diCapitale pressopubblici e attività commerciali nelle zone della. Quasi un centinaio gliriscontrati, in particolare per vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche fuori orario, musica ad alto volume, maggiore occupazione di suolo pubblico, irregolare trattazione dei rifiuti.diSette i minimarket sanzionati in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito in vari quartieri, come San Lorenzo, Pigneto e piazza Bologna, circa 40 invece le violazioni accertate presso le attività ricettive.