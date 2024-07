Martinez c’è già la data del ‘debutto’ con l’Inter… Da ex!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Arrivato da pochi giorni come secondo portiere in vista della prossima estate, Josepè già pronto a debuttare con la maglia dell’Inter. Seppur in amichevole, contro una delle sue ex squadre. DEBUTTO – Sebbene i primi impegni in amichevole per l’Inter saranno contro Lugano e Pergolettese, queste due sfide avranno luogo ad Appiano Gentile e saranno più una sorta di allenamento congiunto. La vera e propria prima amichevole per la squadra di Simone Inzaghi avrà luogo il 27 luglio, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, contro il Las Palmas. E sarà anche ladelin nerazzurro per il secondo portiere Josep, arrivato dal Genoa negli scorsi giorni per diventare a tutti gli effetti prima vice e poi vero e proprio erede di Yann Sommer.