LIVE Spagna-Inghilterra 0-0 Europei calcio 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 20.58 Tutto pronto per il fischio d’inizio della finale. 20.55 Inni nazionali in corso, sicon quello inglese, poi lo spagnolo. 20.53 Finisce la cerimonia di chiusura di Euro, giocatori pronti ad entrare in campo. 20.50 Southgate è il terzo allenatore a portare una nazionale in più di una finale del Campionato Europeo (esclusi i replay), seguendo Helmut Schön (1972, 1976) e Berti Vogts (1992, 1996), entrambi con la Germania. 20.45 Inizia la cerimonia della finale di Euro. 20.40 De la Fuente, 63 anni e 23 giorni il giorno della finale, è il terzo allenatore più anziano a guidare una squadra in una finale degli. Solo Luis Aragonés, anch’egli con lanel 2008 (69 anni e 337 giorni), e Otto Rehhagel con la Grecia nel 2004 (65 anni e 330 giorni), erano più anziani.