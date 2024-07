Finale UEFA Euro 2024 | Spagna vs Inghilterra in diretta streaming e TV su Sky Sport e Rai 1

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Lasi avvicina all'ineditadell'peoe TV su Skye Rai 1) augurandosi di replicare al maschile l'ultimo precedente in cui ha affrontato l'con un trofeo internazionale in palio. Era l'agosto dell'anno scorso, quando a Sydney la Roja vinceva il mondiale femminile battendo 1-0 le rivali, alla vigilia date per favorite. Aè arduo fare pronostici su una sfida tra due delle nazionali più forti del mondo, che affonda le sue radici in una rivalità secolare, politica e per l'egemonia economica prima ancora che calcistica. Fin dal XVI secolo ha rappresentato lo scontro tra due mondi in rotta di collisione: sul piano religioso (cattolica controprotestante), commerciale (una concezione del mercato antica e arretrata, opposta al dinamismo di un'economia in espansione), militare (celebri gli scontri navali per il dominio dei mari, culminati nella battaglia di Trafalgar del 1805 che sancì la supremazia della Royal Navy).