Crosetto Chi dice basta armi lascia che l’Ucraina soccomba

(Di domenica 14 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Lavorare per la pace è obiettivo di noi tutti. Solo che mentre c’è chi se lo ricorda una volta al mese, per fare titolo quando va di moda, la presidente del Consiglio, Tajani e io questo obiettivo lo perseguiamo ogni giorno. Ma dare l’opportunità aldi difendersi non significa non volere la pace. E’ vero il contrario: significa volere una pace giusta”. Lo, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido. “Bisogna essere conseguenti: chinon mandiamo altre– aggiunge – stando anche che non vuole aiutare gli ucraini a difendersi dai missili che cadono su ospedali, scuole, case mietendo vittime inermi, anche bambini, ogni giorno. Stando che vuolere che quelle bombe cadano.