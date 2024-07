Cina | controllo del livello del fiume Huaihe nell’Anhui 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) Funan, 14 lug – (Xinhua) – Questa foto scattata il 14 luglio 2024 mostra una chiusa nella contea di Funan di Fuyang, nella provincia cinese orientale dell’Anhui. Misure come il monitoraggio dell’acqua di piena, l’ispezione degli argini e la garanzia dei materiali per ildelle inondazioni sono state adottate dalle autorita’ della contea di Funan di Fuyang, nella provincia cinese orientale dell’Anhui, per controllare “l’inondazione numero uno” del. (Xin) Agenzia Xinhua.