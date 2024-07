Carioti | il Pd invita alla Camera terroristi e impresentabili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)e propalatori delle teorie del complotto della destra antisemita e negazionista: sono questi i compagni di battaglia della sinistra quando occorre prendere posizione su Israele, Hamas e i palestinesi.Martedì, nella sala stampa della, è in programma una conferenza sull'argomento. Sempre chefine si faccia: quando è diventato pubblico ciò che l'ex pm Nicola Quatrano, che avrebbe dovuto sedere accanto a lei, pensa di Liliana Segre e degli ebrei, un'imbarazzatissima Laura Boldrini ha assicurato di non conoscerlo e annunciato che la sua presenza è «incompatibile» con quella di lui. Utile a capire come lavorano da quelle parti. Perché ad organizzare l'evento “Palestina tra disinformazione e propaganda”, assieme ad Arci e Amnesty International, è stato l'intergruppo per la Pace in Medio Oriente, che riunisce eletti di Pd, M5S e Avs ed è nato quattro anni fa, sotto la presidenza della stessa Boldrini.