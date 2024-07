Bologna | cantieri il centro in una gabbia Via Ugo Bassi chiusa per il tram in Riva Reno si scopre il naviglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – Idelarno nel cuore delstorico. Accompagnati, in sottofondo, da ’Welcome to the jungle’ dei Guns N’ Roses. Da domani, lunedì 15 luglio, partono infatti i lavori nel primo segmento di via Ugoe nel tratto alto di via Indipendenza. Contestualmente, dopo la riapertura dell’incrocio di via Lame dove il canale diè stato scoperto e rifatto, domani inizieranno anche i lavori di scopertura del canale dinel tratto che rimarrà poi scoperto anche a fine lavori. Tutto questo sempre nell’ambito deiper la realizzazione della prima linea Rossa del, che devono necessariamente terminare entro la fine del 2026. Come quelli per la linea Verde, del resto, che dopo l’estate partiranno in Bolognina per un’altra importante tranche d’intervento sulla città.