Argentina-Colombia oggi in tv | orario e diretta streaming Copa America 2024

(Di domenica 14 luglio 2024) L’se la vedrà contro lanel match valido per la finale della. Terza finale consecutiva per i ragazzi di Scaloni, che vogliono confermarsi campioni e sperano di salutare Angel Di Maria – all’ultima in Nazionale – con un trofeo. Laè invece tornata in semifinale dopo 23 anni e dopo aver eliminato l’Uruguay di Bielsa. Obiettivo titolo, ma anche prolungare una clamorosa striscia di imbattibilità che dura da 28 partite. TABELLONE E ACCOPPIAMENTI Le due squadre scenderanno in campo all’Hard Rock Stadium di Miami, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio, alle ore 2:00. La partita sarà visibile intv in chiaro su Sportitalia, mentre losarà affidato al sito e all’app della medesima emittente.