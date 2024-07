Anziani osservati speciali Pronta una task-force contro caldo e solitudine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024), un’accoppiata molto pericolosa per glipiù fragili. Tra Brescia e Collebeato, comuni che appartengono allo stesso ambito territoriale sociale, ce ne sono 16400 (over 65 soli, di cui 4400 over 85 soli) che sono messi più a rischio ora che le temperature sono diventate insostenibili. "Dopo l’estate del 2003, quando morirono decine diper il gran– spiega Marco Fenaroli, assessore ai servizi sociali del Comune di Brescia - abbiamo elaborato un sistema per tutelare queste persone. Dall’emergenzasiamo passati al piano, che significa che c’è una programmazione con accordi a tutto tondo tra le varie realtà che possono contribuire a evitare gli effetti negativi delper i più vulnerabili". Il piano 2024 si basa sull’accordo tra i due Comuni, Asst Spedali Civili di Brescia, Fondazione Brescia Solidale, Fondazione Casa Di Dio, Fondazione Casa di Industria e Auser ‘Filo d’Argento’.