Zambia il gesto clamoroso espellere 297 immigrati clandestini

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 lug – Pur attraversando una grave crisi economica, loattrae moltiafricani dai Paesi vicini, non solo perché è un Paese tranquillo, ma anche perché rispetto ad altre aree africane dispone di un reddito pro capite più alto. Sarebbe facile pensare che la autoritàne accolgano tutti a braccia aperte ma non è affatto così: il governo, infatti, usa il pugno di ferro pergliillegali., l’esplusione degliL’ultimo esempio di questa politica anti-immigrazione è avvenuto poche settimane fa, quando la poliziana ha arrestato 297illegali africani residenti nel Paese e ha provveduto alla loro espulsione quando è emerso che non avevano i documenti necessari per restare.