Wimbledon 2024 Paolini dopo la finale | Sono triste ma continuo a sorridere

(Di sabato 13 luglio 2024) “Grazie a tutti per esser venuti, vedere questo stadio pieno è un sogno diventato realtà. Congratulazioni a Barbora, gioca un tennis bellissimo. Gli ultimi due mesistati folli per me, voglio dire grazie alla mia famiglia e al mio team, credono in me e senza di loro non sarei qui. In queste due splendide settimane, ho ricevuto tanto sostegno, è fantastico percepire l’amore del pubblico. Oggiun po’, cerco di continuare augualmente perché devo ricordarmi che oggi è ugualmente una splendida giornata. Da ragazzina guardavo questae tifavo per Federer (ride, ndr). Essere qui adesso è folle, ho apprezzato ogni momento qui e ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo torneo”. Questele recenti di Jasmine, rilasciateladisputata acontro Barbora Krejcikova.