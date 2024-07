Una scrittrice di romanzi rosa insoddisfatta Marisa Paredes diventa critica letteraria e inizia con lo stroncare proprio i suoi romanzetti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 13 luglio 2024) IL FIORE DEL MIO SEGRETOGenere: melodramma antinaturalisticoRegia: Pedro Almodovar. Con, Juan Echanove, Rossy De Palma, Chus Lampreave, Kiti Mánver, Manuela Vargas, Joaquin Cortés. Su Prime Video “Pioggia di ricordi”, il capolavoro del maestro degli anime Isao Takahata al cinema per la prima volta X Leggi anche › Pedro Almodóvar: 10 cose che (forse) non sapete del regista di “Madres paralelas” Cosa succede quando unadi(sotto pseudonimo) èdella propria vita? Forse l’unica soluzione è accettare l’invito di un giornalista che le ha proposto di fare la, magari cominciando aAlmodóvar abbandona gli eccessi camp (l’uso deliberato del kitsch nell’arte) deifilm precedenti a favore di una scrittura piena di calore, capace di scavare dentro i desideri e i dubbi delle persone: fin dalla prima scena (un drammatico incontro tra due medici e la madre di un paziente che si rivela una ingannevole messa in scena), nessuno può, o ha il coraggio di essere veramente se stesso, dalla protagonista che vorrebbe raccontare i dolori della vita invece dei, fino alla domestica che “dimentica” la propria bravura come ballerina di flamenco insieme al figlio.