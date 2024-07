Tredicenne denuncia violentata da un animatore del Salento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 luglio 2024) AGI - Una turista di 13 anni originaria della provincia di Frosinone in vacanza nelcon i genitori, ha presentatoper violenza sessuale. I fatti, su cui sono al lavoro i carabinieri che hanno subito informato la procura dei Minori di Lecce, si sarebbero verificati mercoledì scorso all'interno di un villaggio turistico di Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Stando a quanto raccontato dalla ragazzina ai genitori, che l'hanno poi condotta subito in ospedale dove è stata sottoposta a visite e accertamenti, un primo approccio amichevole con l'si sarebbe poi trasformato in un incubo, fino alla presunta violenza. Gli esiti degli esami effettuati sulla ragazzina non sono ancora noti. Per l', trevigiano, al momento è scattata unaa piede libero ma le indagini vanno avanti per chiarire con attenzione tutti gli aspetti della vicenda.