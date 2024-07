The Miz | Con CM Punk tutto ok da prima del suo ritorno L’aneddoto dell’A-Lister sul Best in the World

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) 24 aprile 2023. Due mesidel suoin AEW e del suo licenziamento avvenuto dopo All In, CMscioccò il mondo del wrestling, presentandosi nel backstage di un episodio di Raw per qualche minuto,di essere allontanato dalla sicurezza su richiestallora Chairman Vince McMahon, che reputava sconveniente la presenza delin thevisto il contratto in essere con la federazione di Tony Khan. Tra i vari colloqui avvenuti quel giorno,parlò anche con Triple H, seppur brevemente, ma non solo. Ricorderete tutti il video virale nel parcheggio insieme a Tamina, ma è stato più volte confermato che anche The Miz si intrattenne per qualche istante con lui, “seppellendo l’ascia di guerra” in quell’occasione.