Tennis Wimbledon | Paolini ko in finale

(Di sabato 13 luglio 2024) 17.10 Si infrange inil sogno di Jasmine. La 28enne di Castelnuovo Garfagnana cede in tre set alla ceca Barbora Krejcikova nell'attodi Weimbledon: un 2-1 maturato in 1h58', con i parziali 62 26 64. Jamine si consola arrivando al n.5 del mondo al termine di quindici giorni esaltanti. Peccato per la secondadi uno Slam persa di fila, dopo Parigi. Due break Krejcikova e il primo set se ne va. Nel secondo,Jasmine strappa il servizio all'avversaria due volte.Decisivo beak Krejcikova al 7° game del 3°.