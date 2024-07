Taylor Swift cosa significano i look sfoggiati al The Eras Tour?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 13 luglio 2024) Nell’ultimo anno il nome diè praticamente risuonato ovunque, abbinato soprattutto al successo del Thee dell’uscita del suo ultimo doppio album, The Tortured Poets Department. Le occasioni per parlare di lei, però, non sono erto finite qui. Tappa dopo tappa del suomondiale, laha dimostrato di essere materiale interessante anche per chi si occupa di moda. Almeno sul palco., infatti, è sempre stata piuttosto criticata per i suoiquotidiani che, fortunatamente, la accomunano, a quelli di molte ragazze. Discorso diverso, invece, quando si tratta di salire su un palco ed affrontare una performance. I suoi abiti di scena, infatti, hanno sempre avuto il compito di raccontare un momento particolare della sua vita e relativo album registrato.