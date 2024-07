Si tuffa nel fiume Senio e non riemerge morto 28enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Palazzuolo sul(Firenze), 13 luglio 2024 – Il corpo senza vita di un cittadino tunisino di 28 anni è stato trovato intorno alle 19 di oggi, 13 luglio, dai carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo e dai vigili del fuoco lungo l'argine del, in località Badia di Susisana a Palazzuolo sul. Il giovane era ospite di in centro di accoglienza straordinaria ed era in compagnia di alcuni amici. Secondo quanto ricostruito, si sarebbeto nele non sarebbe riemerso per parecchi minuti. Dopo una segnalazione al 118, sul posto è intervenuta un'ambulanza. I sanitari hanno provato a rianimare il, ma non c'è stato nulla da fare.