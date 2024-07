Scene da far west Sfugge ai carabinieri e sperona la ’gazzella’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Semina il panico in stradando ai: arrestato, ha patteggiato la pena. Attimi di pura follia giovedì sera a Marina. Un cittadino albanese ha dato il via a un inseguimento in perfetto stile far, con i militari dietro di lui nel tentativo i fermarlo. Tutto è successo mentre c’era ancora molta gente per strada. L’episodio parte da Marina di Carrara: una macchina deidi Fossola, sta facendo servizio quando si è vista superare da una Fiat Doblo lanciata a forte velocità. L’uomo a bordo fa delle manovre azzardate in direzione Massa. A quel punto i militari decidono di intervenire e, accendendo i lampeggianti, provano a intimare al conducente di fermarsi che, invece di rispettare i, pensa bene di schiacciare il piede sull’acceleratore.