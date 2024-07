Nuova fidanzata famosa per Mida? Lei beccata a casa del cantante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 luglio 2024) Non solo i dischi di platino per Rossofuoco,tra i banchi della scuola di Amici dei Maria ha anche trovato l’amore, infatti nei primi mesi di permanenza in casetta ha stretto un legame con la ballerina Gaia. Le cose non sono finite benissimo, perché con l’inizio del serale è finita la relazione tra i due alunni mariani. La ballerina ad aprile è anche sbottata ed ha accusato l’ex fidanzato di averla presa in giro e di non aver mai provato nulla di serio per lei. Adesso che Amici è finitosta girando l’Italia per promuovere il suo disco e pare che tra un live e l’altro abbia incontrato una ragazza, che sarebbe poi diventata la sua. I follower dell’ex amico di Maria si sono accorti qualcosa già da alcune mosse social, ma i due nei giorni scorsi si sono anche fatti vedere insieme.