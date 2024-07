Modena torna la punta ’extra large’ Da Cani a Toni i giganti in gialloblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Il sogno proibito di tanti allenatori? Unacentrale come Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City capocannoniere delle ultime due edizioni della Premier League con 36 e 27 reti. Alto 1,95 metri, Haaland con la sua stazza mette paura a tutte le difese. Come Romeu Lukaku, alto 1,91, reduce da un Europeo in tono minore ma sempre richiesto sul mercato. Si tratta di attaccanti che oltre a fare gol sanno tenere alta la squadra. Fatte le debite proporzioni ilper dare tono e sostanza al suo anemico attacco lal’ha individuata in Thomas Alberti, 26 anni, alto 1,91 metri, reduce da un’esperienza in C con il Fiorenzuola, dove in 36 partite è andato a segno 10 volte. L’auspicio è che riesca a fare meglio delle altre ’torri’ che lo hanno preceduto in, ovvero Edgar Çani, Ali Sowe e Balint Bajner, L’albanese Çani, 21 anni e alto 1,92 metri, nel 2010-11 arrivava in prestito dal Palermo.