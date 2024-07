Migranti la Finlandia approva una controversa legge E’ polemica

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2024) Il parlamento finlandese hato un disegno dicontroverso che consente alle Guardie di frontiera di respingere i richiedenti asilo al confine orientale del Paese senza esaminare le loro richieste, a determinate condizioni. La, denominata "misure temporanee di lotta contro l'immigrazione strumentalizzata", è stata adottata con 167 voti favorevoli e 31 contrari, e rimarrà in vigore per un anno.L'adozione dellaarriva in seguito a un eccezionale afflusso di richiedenti asilo al confine con la Russia registrato lo scorso anno. Secondo Helsinki, questa manovra è stata orchestrata da Mosca come parte di una strategia di destabilizzazione, un'accusa che il Cremlino ha negato. La nuova normativa permette alle guardie di frontiera di respingere iche tentano di entrare dalla Russia, una mossa che Helsinki vede come una necessità per contrastare quelli che definisce "attacchi ibridi russi".