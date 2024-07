Lo stadio Roccheggiani? L’utilizzo è appeso all’esito del ricorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) La metafora calcistica è presto servita. Ad espressa domanda del Carlino – "Come verrà utilizzato ildalla neonata Academy Cfc, sicché loè oggi gestito dall’Olimpia Juventu Falconara 98, ma si è in attesa del pronunciamento del Tar per l’aggiudicazione del bando?", il sindaco Stefania Signorini ha dribblato l’argomento come il miglior Messi: "Non dico nulla. Attendiamo l’esito del". Poche parole, pronunciate in maniera serena. Poi, chiamata da altri impegni istituzionali, ha lasciato la Sala del Leone, dov’era in corso ieri mattina la presentazione del progetto condiviso tra Castelfrettese, Falconarese e Cameratese (altro servizio nel Quotidiano Sportivo, ndr). Era stato proprio il sindaco, in apertura, a sgomberare il campo dagli equivoci: "Ci tengo a precisare che questa conferenza è stata richiesta dalle tre società e il Comune, che plaude all’iniziativa e le ringrazia pubblicamente, non ha fatto altro che mettere a disposizione gli spazi del Castello".