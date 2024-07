La loro passione I contestatori lo interrompono al comizio Biden si auto-umilia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Piove sul bagnato per Joe: ci mancavano ipolitici. Il presidente degli Stati Uniti, impegnato nel tour elettorale che lo vede contrapposto al suo sfidante alle presidenziali di novembre Donald Trump, è stato interrotto in una Detroit da un gruppo di manifestanti filo-palestinesi. Scortati fuori dalla sicurezza mentre continuavano a cantare "Palestina libera, libera", sono stati salutati dal leader democratico con bonarietà.ha detto di comprendere "la" e ha poi aggiunto: "Questa guerra deve finire". Chissà come accoglieranno la notizia in Israele, E chissà se le parole del presidente scateneranno nuovi scossoni sul fronte donazioni, con il capo della Casa Bianca quasi sul lastrico. I finanziatori democratici nelle ultime ore hanno infatti congelato 90 milioni di euro destinati alla campagna presidenziale: soldi che verranno sbloccati solo sedeciderà di fare un passo indietro e ritirare la propria candidatura, come gli suggeriscono da giorni diversi esponenti dello stesso partito democratico, influenti opinionisti d'area liberal e pure star di Hollywood come George Clooney,re di un appassionato (e durissimo) editoriale sul New York Times.