Incidente in Val Seriana schianto tra auto e moto | sette feriti tra cui tre bambine piccole

(Di sabato 13 luglio 2024)persone sono rimaste ferite in untra unae un’avvenuto sabato pomeriggio lungo la Statale della Valall’altezza di Casnigo, in provincia di Bergamo. Tra i, ilciclista è quello in condizioni più gravi, ma sono rimaste coinvolte nelloanche tre, due di cinque anni e una di. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13.30 nel tratto tra il ponte del Costone e la sede dell’azienda Itema. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’medica: ilciclista è stato portato in ospedale in codice rosso mentre gli altri,in modo lieve, in codice verde. Per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso la Statale è stata bloccata e in entrambe le direzione si sono registrate lunghe code.