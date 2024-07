Il teatro dalla parte degli anziani In scena una pièce irriverente per contrastare i truffatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) di Alfredo Marchetti ’Fidarse é ben, non fidarse è meghjo’ è titolo dello spettacolo che quest’anno vede l’aggiunta di ’n giro per Massa’, ovvero itinerante. Il progetto punta a sensibilizzare, con leggerezza, gli, al fine di metterli in guardia su eventuali tentativi di truffa che potrebbero affrontare. Gli spettacoli, grazie alle compagniecomico dialettale Massese, Pan fatto ‘n cà e associazionecittà di Massa sono gratuiti. Si inizia domenica alle 21,30 alla chiesa dei Servi di Maria in via Zini, poi martedì, solito orario, in via Volta 8 alla chiesa di San Pio X. L’ultimo spettacolo alla chiesa del Corpus Domini in via Roma alle Villette, giovedì. Il progetto, che è stato finanziato dal ministero dell’Interno (oltre 16mila euro, ottobre 2023) e approvatoPrefettura, vede il sostegno del Comune, con la realizzazione delle brochure e del materiale informativo che è una sorta di vademecum per gli: dal finto prete che cerca denaro, a militari falsi che provano a raggirare il malcapitato, fino ad arrivare all’ormai famoso sedicente avvocato che informa i genitori che il figlio è stato vittima di un incidente stradale.