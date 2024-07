’Il risveglio dei sensi’ in spiaggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Domani mattina alle ore 7, nellalibera a nord dello chalet Ciaschì, sul viale Colombo di Grottammare, si terrà l’iniziativa denominata ’Ildei sensi,ilcon noi stessi’. Si tratta di un evento condotto dall’esperta Giulietta Pignotti con la partecipazione straordinaria della dottoressa indiana Meenu Bhardwaj. L’iniziativa rientra nelle attività finalizzate alla promozione della salute, il benessere e la pratica sportiva voluta dall’assessore Alessandra Biocca. Nessun costo per i partecipanti, poiché le due esperte si sono messe a disposizione dell’amministrazione comunale a titolo gratuito per promuovere il benessere in senso generale approfittando della stagione estiva e dei benefici del mare attraverso anche tecniche ayurvediche.