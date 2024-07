Il governo Meloni ha spento il Comitato media e minori

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 13 luglio 2024) Una notizia passata sottotraccia, senza alcun annuncio da parte della politica e delle istituzioni. Il, infatti, ha deciso di cancellare il, quell’organo nato nel 2002 e che aveva come compito quello di controllo e monitoraggio delle violazioni del “Codice di autoregolamentazione TV e”, entrato nel tessuto normativo italiano all’interno della cosiddetta legge Gasparri nel 2004. Nessun comunicato stampa, nessuna conferenza da parte del MIMIT. E, infatti, lo scioglimento di questoè passato totalmente inosservato. Inserito in un decreto legislativo che prevede la sostituzione con un nuovo organo di controllo, il “consultivo interistituzionale”, che ancora non esiste e di cui ancora non si sa nulla.