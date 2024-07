Il bracciale tennis da uomo piace sempre di più anche a celebrity e sportivi Eccovi i migliori

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildasi sta affermandodi più, portando il celebre gioiello a decorare non solo i polsi delle donne. Infatti, sono molti gli esempi di uomini celebri che hanno ceduto al fascino dei diamanti che, a quanto pare, non solamente sono iamici delle ragazze, come cantava Marilyn Monroe. A dimostrazione di ciò le varieche li indossano fieramente, creando un sofisticato contrasto con un look particolarmente maschile e austero, oppure puntando sul sovraccarico di accessori e abbinandoli, in accumulo, a tanto altro luccichio. Tra gli appassionati di questo prezioso, c'è Pharrell Williams che ama combinare ilcon molti altri gioielli, oltre che con i suoi orologi da collezione. Per un maestro di stile come lui, l'outfit sembra quasi scelto a caso, ma invece risulta semplicemente perfetto in ogni circostanza,con una basica hoodie (e diversi milioni al polso).