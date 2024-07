Firenze in musica | un tour alla scoperta di locali e luoghi che hanno fatto la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 - La storica sala prove dei Litfiba in via de’ Bardi, da anni meta di fan provenienti da ogni dove. Ma anche Banana Moon, Pastime, Gala Club, La Siestafiorentini che oggi non esistono più ma cheospitato concerti di artisti come Franco Battiato, Gino Paoli, Fabrizio De André, Patty Pravo. Una memoriale che Musart Festival 2024 recupera con “Idella”,in 38 tappe che, forte del successo delle passate edizioni, viene proposto con una formula ampliata, comprendente anche storiche “cantine/sale prova” e studi registrazione: spazi dovepreso forma e sono stati immortalati dischi come “Desaparecido” dei Litfiba e “Siberia” dei Diaframma, e dovelavorato anche Luigi Dpiccola, Luigi Nono e Luciano Berio.