Fermana documenti ok | attesa Covisod

(Di sabato 13 luglio 2024) Documentazione inviata, ora non resta che attendere il verdetto. Questo in sintesi quanto comunicato dalla stessanelle ultime ore con una nota ufficiale apparsa sui canali ufficiali in mattinata che conferma come tutti gli incartamenti per la D siano stati inviati. "Lacomunica che, nella giornata di ieri (mercoledì, ndr), alle ore 13.30 ha completato l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al campionato di serie D 2024–2025. La stessa società ora attende nei prossimi giorni il parere dellain merito alla domanda presentata". Sarà dunque l’organo di controllo federale, l’equivalente della Covisoc per la Lega Pro, ad esaminare ora la "pratica"con tutti gli annessi e connessi:relativi ai pagamenti degli atleti fino alla data del 31 maggio (il mese di giugno deve essere corrisposto entro il prossimo 21 agosto), fidejussione di 31mila euro, documentazione varie e tassa di iscrizione che supera i 23mila euro.