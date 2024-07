Come sta Fedez dopo il ricovero per emorragia interna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 luglio 2024) Guai per, è stato ricoverato d’urgenza nelle ultime ore per via di un’. I fan in ansia per le sue condizioni. La foto pubblicata tra le stories di Instagram ha spiazzato un po’ tutti.sul letto del pronto soccorso del Policlinico di Milano, in sovrimpressione scrive: “Sono tipo dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne”. Tornano a impensierire i fan le condizioni del rapper, che solamente qualche giorno fa ha accusato un malore e a maggio aveva dovuto dare forfait per l’ospitata da Alessandro Cattelan, proprio per via dei problemi di salute che lo tormentano.è stato ricoverato d’urgenza per un’altra– notizie.com (foto ANSA)i più ricorderanno, l’artista ha lottato in passato contro un tumore al pancreas: “L’operazione è stata importante.