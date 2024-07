Chi canta nella cerimonia di chiusura di Euro 2024? Orario cantanti e tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Tutto pronto per la finale ditra Spagna e Inghilterra, ma per gli amanti del calcio a tutto tondo, e dunque dello show che genera il mondo del pallone, c’è da seguire anche ladideglipei in Germania che ci hanno tenuto compagnia per un mese, anche se l’Italia è andata a casa dopo due settimane. Ma chinello spettacolo che precederà la partita delle ore 21? Ecconti ele. CHIDIDILa canzone ufficiale deglipei, come tutti sanno, è Fire, realizzata dal gruppo di produttori italiani, Meduza, insieme a OneRepublic e Leony. Proprio i tre artisti, per la prima volta, secondo quanto riferiscono i bene informati dovrebbero eseguire dal vivo per la prima volta la canzone sul palco dell’Olympiastadion di Berlino, a partire dalle ore 20.