Casertano il corpo di un uomo ripescato nel Volturno È giallo

(Di sabato 13 luglio 2024), ildi unnel. Èsull’identità e sulle cause della morte Un macabro ritrovamento ha scosso la comunità di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nella serata di ieri. Unsenza vita è statodalle acque del fiumeall’altezza del territorio comunale. A lanciare l’allarme è stato un pescatore che, intorno alle ore 19, ha notato il cadavere galleggiare in un’area impervia del fiume. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno recuperato la salma trasportandola sulla riva. Si tratta di un, l’identità al momento non ancora resa nota. Le forze dell’ordine, Carabinieri in prima linea, hanno avviato le indagini per determinare le cause del decesso e l’identità del malcapitato.