A zonzo in treno da solo l' avventura di un pit bull

(Di sabato 13 luglio 2024) AGI - Gita in città per un giovane American PitTerrier che, da, è salito ad Anzola Emilia su unregionale diretto a Bologna. Un 'pendolare' anomalo che non poteva non destare l'attenzione e la curiosità dei passeggeri: è stata infatti una viaggiatrice a prendere in custodia il cane fino alla stazione di Bologna dove l'ha affidato alla Polizia Ferroviaria. Gli agenti, dopo essersi assicurati che l'animale fosse in buone condizioni, hanno preso contatti con il canile municipale di Anzola dell'Emilia che si è subito preso cura del pit. Dal microchip del cane è stato infine possibile risalire alla sua proprietaria che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per il lieto fine della storia. .