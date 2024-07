A quando il ritiro di Joe Biden?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 luglio 2024) La domanda che tutti si pongono è:Joesi ritirerà dalla corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca. Infatti la questione non è sedebba ritirarsi mae chi prenderà il suo posto. Lui dal canto suo afferma che lascerà la corsa solo se i suoi consiglieri gli dimostrassero che non può battere Trump. Joeha dichiarato anche che, se i delegati alla convention democratica di Chicago in programma a metà agosto decidessero che vogliono un altro candidato, ciò sarebbe “parte del processo democratico”; ma poi, ha affermato certo: “Non succederà”. Il presidente non ha intenzione di ritirarsi. Nega di andare a letto presto. Nega di avere bisogno di un test cognitivo. Ha dato la colpa al suo staff per i troppi impegni che aggiungono e ha lasciato intendere che “parlano troppo” con i media.