Un fine settimana a Marciano nel segno della musica antica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Il festival diSuoni dalla Torre, parte integrante del Festival delle Musiche, entra nel vivo e presenta, per sabato 13 luglio, una giornata ricca di appuntamenti ad ingresso gratuito presso la storica Torre diChiana. Alle 18 il direttore artistico del festival, Massimiliano Dragoni, tra i fondatori dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars di Assisi e Dottorando in Musicologia dell’Università F. Rabelais di Tours, sarà l’animatore dell’appuntamento con la storiadal titolo: “Uni cecho sonatori lutine, videlicet Angelo De. Repertorio, autori, musicisti all’epoca“Battaglia”. Al termine del racconto, con inizio alle ore 20:30, il festival offrirà a tutti i presenti un aperitivo in torre, con degustazione di vino e assaggi dei prodotti di un territorio eccezionale.