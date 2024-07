Sedicenne violentata dopo la serata in un locale | denunciati due giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Civitanova (Macerata), 12 luglio 2024 – Due denunce per la presunta violenza sessuale ai danni di una. A finire nei guai sono duedi 20 e 26 anni: il primo sarebbe l’autore della violenza sessuale, mentre il secondo è stato denunciato per revenge porn. I fatti risalgono alla notte del 30 giugno scorso, quando la giovane (unadi Porto Sant’Elpidio), insieme a un’amica, aveva deciso di trascorrere lain alcuni locali di Civitanova. Qui avevano conosciuto i duecon i quali si erano recate in un appartamento nella disponibilità dei due. Qui sarebbe avvenuta la violenza. Le attività investigative del personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Civitanova, insieme alla Squadra Mobile della Questura, hanno portato alla denuncia dei duee ora proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria.