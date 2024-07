Marotta | Champions League? Non spettatori ma attori protagonisti

Leggi tutta la notizia su inter-news

non ha dubbi sulla forza della sua Inter, che domani darà al via alla stagione con il primo giorno di ritiro. Il presidente è ambizioso.– Beppe, intervistato da Sport Mediaset dopo la premiazione al Coni, ha parlato dei prossimi obiettivi dell'Inter. Il presidente nerazzurro, che oggi parlerà in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi, sempre ambizioso e determinato: «Siamo contenti di ripartire e siamo obbligati a lottare per vincere perché ce lo insegna il nostro Dna, la storia del club e il palmares pieno di trofei. Siamo obbligati a competere e cercheremo di dare il massimo.? Nonma, ma poi dipende anche dalla forza degli avversari».