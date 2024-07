Luca Bad insulta donne a Temptation Tentatrici si ribellano agli uomini

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Erano stati annunciati colpi di scena assolutamente inattesi nel terzo appuntamento diIsland 2024 e così è stato. Tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti, una delle coppie è arrivata a un punto cruciale del rapporto. Si tratta di Alessia Pascarella e Lino Giuliano che per l'ennesima volta si è rifiutato di incontrarla al falò di confronto. Dopo avere visto delle immagini decisamente forti, ha intimato alla produzione di aprire la porta che conduce al villaggio dei fidanzati e minacciando di arrivarci per via traverse dalla spiaggia. Tutto è partito dal pinnettu, Alessia Pascarella ha visto una scenata di gelosia della tentatrice Maika nei confronti di Lino, arrabbiata per il tempo trascorso con un'altra single, Gaietta.