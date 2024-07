Litigata tra gieffini a una festa | cosa è successo tra Mirko Greta e Sergio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pochi giorni dopo la fine del Grande Fratello c’è stata unaa cui hanno partecipato diversi exe da subito hanno iniziato a circolare dei rumor su una presunta. Nessuno dei presenti però ha voluto esporsi. A distanza di tre mesi e mezzo dal party la questione è stata riaperta. Amedeo Venza ieri su Instagram ha parlato di uno scontro che riguarderebbeBrunetti,Rossetti eD’Ottavi. “Vi ricordate la lite che ci fu alladel GF? Ora vi racconto tutto. Fino a che difendevo lui andava tuto bene, adesso no. C’erano tante persone lì presenti alladel GF. Lui si è avvicinato a. Non me l’ha detto lei ma persone che lavorano lì e lui sa a chi sto facendo riferimento. Anche una persona che conosce lui me l’ha detto.