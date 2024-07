La legge anti ’ndrangheta ignorata dal governo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Io non so se sono stato un padre scellerato che con le proprie scelte ha condizionato la vita dei propri figli, ma ho sempre fatto il mio dovere. E mi sono illuso che un giorno ci scrolleremo di dosso quest’apatia a normalizzare il male». Antonino De Masi, classe 1959, imprenditore nel settore delle macchine agricole della Piana di Gioia Tauro, in Calabria, è sotto scorta dal 2013, quando le intimidazioni dei clan diraggiungono un punto di non ritorno. Contro un portone della sua azienda, il 13 aprile di quell’anno vennero sparati quarantaquattro colpi di kalashnikov e tre proiettili vengono lasciati daval portone d’ingresso. Le intimidazioni e i tentativi di estorsione erano iniziati molto prima, a inizio degli anni Duemila, quando De Masi avviò la costruzione degli stabilimenti industriali della propria azienda e arrivarono le prime minacce all’azienda che guidava i lavori.