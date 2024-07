Enrico Brizzi svela il titolo del sequel di Jack Frusciante | Si chiamerà Due

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – "Sono orgoglioso di annunciare che il seguito diè uscito dal gruppo è stato consegnato all'editore e uscirà a settembre coldi Due”. Così lo scrittore bologneseannuncia (con una ‘storia’ su Instagram) ildel tanto attesodel suo romanzo d'esordio, uscito nel 1994 stampato originariamente in appena 200 copie e diventato uno dei best seller della narrativa italiana del XX secolo. Si intitolerà 'Due’, spiega l'oggi cinquantenne autore, “perché è la seconda parte di una storia che riprende esattamente da dove finiva il primo romanzo. Due perché sono due Aidi e Alex. Due come le loro voci che si alternano a comporre il romanzo”. Due anni dopo l'uscita del libro, che conquistò il cuore di almeno un paio di generazioni, uscì il film che segnò l'esordio sul grande schermo di Stefano Accorsi.